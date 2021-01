Loubegaffer – Thomas Fuchs sucht Geld, und YB-Spieler fahren grün Der SVP-Stadtrat und Kleefeld-Mäzen Thomas Fuchs geht auf Geldsuche. Der BSC Young Boys hat einen neuen Autosponsor. Das sind die Neuigkeiten dieser Woche. Die Loubegaffer

Thomas Fuchs (SVP) hat derzeit nichts zu lachen mit seinem Restaurant Kleefeld in Bümpliz. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Corona-Krise macht auch vor dem Kleefeld in Bümpliz nicht halt: Der Betrieb dieses Restaurants wird von Thomas Fuchs und Beatrice Wittwer finanziert, derzeit mit privaten Mitteln, wie der SVP-Stadtrat den Loubegaffern erklärt. Jetzt geht Fuchs neue Wege: Inspiriert wurde er von einer Aktion, die 25 Jahre zurückliegt. Als er damals im Fieschertal im Militär war, habe ein findiger Hotelier mit «Geniessergutscheinen» sein Gästehaus renoviert. Solche Gutscheine verkauft Fuchs nun fürs Kleefeld. Die Dividende wird in Form von Coupons ausgezahlt, mit denen man im Lokal essen und trinken kann. Derzeit natürlich nicht, da keine Restaurants offen sind. Der Mindestbetrag ist 250 Franken, darauf bekommt man pro Jahr fünf Prozent als Dividende. Den Gastronomen beim Konzept reinreden darf man bei dieser kleinen Summe allerdings nicht. Dafür brauchte es laut Fuchs einen grösseren Betrag.

Mit Vergnügen erinnern sich die Loubegaffer daran, als man im Jahr 2013 im Büro beim BSC Young Boys auf dem Pult einen Vertrag mit dem Fussballer Yuya Kubo gefunden hat. Dieser Japaner erwies sich dann als ziemlich guter Stürmer. Und bald darauf hatte YB mit Honda auch einen japanischen Autosponsor.

Bei der Vorstellung im Jahr 2014 von Honda als neuem Hauptsponsor des BSC Young Boys. Damals waren Steve von Bergen und Christoph Spycher noch bei der ersten Mannschaft. Foto: Urs Baumann

Jetzt nach sieben Jahren löst die Amag Honda ab und wird die Spieler von Gerardo Seoane künftig mit fahrbaren Untersätzen ausstatten. Amag importiert die Marken VW, Audi und Seat in die Schweiz. In der Flotte, die YB zur Verfügung stehen wird, werden auch Elektrofahrzeuge sein. Der Club will damit mit gutem Beispiel vorangehen. Und das passt damit in die rot-grüne Stadt. Die Loubegaffer fragen indes, ob die Freude bei den Spielern gross sein wird, wenn sie in praktisch geräuschlosen Autos herumfahren müssen.

Zudem sind einige der amtierenden Schweizer Meister Autofans und lieben exklusivere Marken als VW: So fährt beispielsweise Christian Fassnacht einen Porsche 911. Der frühere YB-Stürmer Guillaume Hoarau nannte einen Lincoln Navigator – einen SUV – sein Eigen. Das war auf dem Fussballblog Rundes Leder vor einiger Zeit zu lesen. Wer sich zudem das Instagram-Profil von Nicolas Moumi Ngamaleu anschaut, der stellt fest, wie cool er am Porsche-Steuer sitzt. Die Loubegaffer gehen davon aus, dass sich das Auto im Stillstand befand.

Die Loubegaffer sind betrübt. Denn seit Montag gibts in den Berner Lauben wegen des Lockdown nicht mehr viel zu gaffen. Die Berner Innenstadt ist fast so menschenleer wie während des ersten Lockdown, an den sich die Loubegaffer nur ungern erinnern. Nur vor und in den Läden, die Esswaren oder Hygieneartikel anbieten, ist eine gewisse Betriebsamkeit festzustellen. Ansonsten herrscht in den sonst so lebendigen Gassen eine triste Stimmung. Da hilft nur die Gewissheit, dass die Tage wieder länger werden und bereits in sechs Wochen der meteorologische Frühling beginnt. So sah es heute in der Stadt aus: