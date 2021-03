Sparmassnahme auf dem Friedhof – Thomas Fuchs: «Das ist frech und deplatziert» Die Stadtregierung will mit der Schliessung des Friedhofs in Bümpliz Geld sparen. Jetzt regt sich Widerstand bei den Bümplizern. Claudia Salzmann

Thomas Fuchs will sich für den Erhalt des Friedhofs Bümpliz einsetzen. Fotos: Raphael Moser

Die Stadt Bern hat drei Friedhöfe. Der kleinste liegt in Bern-Bümpliz und existiert seit 1885. Im Jahr 1994 wurde er erweitert und lockt mit einem pittoresken Flüsschen und Teich so manchen Spaziergänger an. Im Jahr 2004 kam eine moderne Abdankungshalle hinzu. Jetzt soll der Sparhammer fallen: In zwei Jahren sollen dort keine neuen Gräber mehr entstehen, stellt der Gemeinderat eine mögliche Sparmassnahme vor. Gemäss der Massnahmenliste könnten so im Jahr 2023 106’500 Franken und im Jahr 2024 367’000 Franken gespart werden.

Die SVP Bümpliz wehrt sich nun dagegen und lanciert eine Petition, die diese Woche im Quartierblatt «BümplizWoche» publiziert wird. Der Stadtberner SVP-Präsident Thomas Fuchs sagt dazu: «Mit der Schliessung des Friedhofs Geld zu sparen, ist frech und deplatziert.»