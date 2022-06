Wechsel im Gemeinderat Saanen – Thomas Frei rückt nach Nach dem Rücktritt von Walter Heer wählte der Gemeinderat Saanen den Zweitplatzierten auf der FDP-Liste zu seinem Nachfolger.

Thomas Frei rückt für den zurückgetretenen Walter Heer in den Gemeinderat Saanen nach. Foto: PD

«Wie vermeldet kündigte Vizegemeindepräsident Walter Heer seinen vorzeitigen Rückzug aus der Saaner Gemeindeführung auf Ende Jahr an», schreibt der Gemeinderat Saanen in einer Mitteilung. Nachdem der zweitplatzierte Kandidat auf der Liste der FDP, Thomas Frei, Turbach, zugesagt hatte, nachzurutschen, wählte ihn der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung.

Thomas Frei gehörte dem Rat bereits in der Legislatur von 2017 bis 2020 an. Er wird die Amtsperiode von Walter Heer beenden. In neuer Zusammensetzung wird der Gemeinderat das Vizepräsidium neu bestimmen müssen und ebenso die Ressortzuteilung.

PD/sgg

