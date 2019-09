Gäste müssen Hotelrechnungen nicht selber bezahlen

«Panik ist nicht angesagt», sagte ein Zurich-Sprecher. Die Reisenden müssten sich jetzt nicht hektisch um Rückflüge kümmern. Es könne aber sein, dass Kunden etwas früher zurückfliegen müssten.

Wie viele Schweizer Reisende mit Thomas Cook gestrandet sind, ist nicht klar. Schweizer Reisebüros, die eine Pauschalreise von Thomas Cook oder Neckermann verkauft hätten, stünden als Vermittler der Reise nicht in der Haftung, schrieb der Schweizer Reise-Verband am Vortag an seine Mitglieder.

Zurich übernimmt Kosten für Rückreise

Der deutsche Reiseverband DRV betonte, betroffene Pauschalreisende könnten «ihren Urlaub regulär zu Ende bringen und plangemäss nach Hause fliegen». «Jetzt, wo Thomas Cook Deutschland Insolvenz angemeldet hat, springt der Insolvenzversicherer Zurich ein», sagte DRV-Präsident Jörg Fiebig. Das Unternehmen habe angekündigt, die Kosten sowohl für die Hotels auch für die Rückflüge zu übernehmen. Hotels hätten daher keinen Grund, Pauschalreisende aus Angst vor Zahlungsschwierigkeiten des Reiseveranstalters zur Kasse zu bitten.

Zurich sichert nach eigenen Angaben «im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen die Übernahme der Kosten für die Beherbergung der Reisenden im Zielgebiet. Entsprechendes gilt auch für die Rückreise.» Die Absicherung gilt für gebuchte Pauschalreisen von Öger Tours, Neckermann, Bucher Reisen, Thomas Cook Signature und Air Marin.

Mit Thomas Cook Deutschland sind nach Angaben von Geschäftsführerin Stefanie Berk noch etwa 120'000 Urlauber unterwegs. Das deutsche Aussenministerium erwartet keinen Massenandrang von im Ausland festsitzenden Urlaubern aus Deutschland.

Sanierung angestrebt

Thomas Cook Deutschland strebt mit der Insolvenz eine Sanierung an. Es soll verhindert werden, dass das Unternehmen Teil der Insolvenzmasse des britischen Mutterkonzerns wird. «Ziel einer Sanierung ist es, das profitable, aber schon länger durch das schwache Geschäft von Thomas Cook in Grossbritannien und den Brexit belastete Geschäft des deutschen Veranstalters selbstständig fortzuführen», hiess es. «Wir glauben an die Sanierungsfähigkeit der Company», sagte Berk.