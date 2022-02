Rettungsversuch für Publibike – Thomas Binggeli wagt sich auf die nächste Buckelpiste Der umtriebigste Veloproduzent und -verkäufer der Schweiz wird auch Veloverleiher. Warum der Patron von Thömus trotz der Schieflage von Publibike an den Erfolg glaubt. Rahel Guggisberg Julian Witschi

Auf ins nächste Abenteuer. Nach dem Verkauf der Elektrovelo-Herstellerin Stromer steigt Thomas Binggeli bei der chronisch defizitären Veloverleiherin Publibike ein. Foto: Franziska Rothenbühler

Er heisst Thomas Binggeli (48), aber alle sagen ihm Thömu. Sein Vorname ist die Marke seines Veloimperiums. Mit ihm war man immer schon per Du, viele Jahre bevor dies in Marketingkursen zur Kundenbindung gelehrt wurde.

Manchmal eckt er an, gerade bei eigentlich velofreundlichen Grünen. Etwa wenn es um den von ihm initiierten Bike Park in Oberried geht, den Landschaftsschützer bekämpfen. Er hat dafür eine Stiftung gegründet und ein Patronatskomitee gewonnen mit den Topshots der Berner Wirtschaft, National- und Ständeräten sowie Alt-Bundesrat Johann Schneider-Amman. Sie kamen zum Spatenstich nach Oberried. Hier, in diesem Könizer Weiler, hat alles begonnen. Auf dem elterlichen Bauernhof startete er mit 17 Jahren sein Gewerbe.