Stadtrat Thun – Thomas Bieri rückt nach Der 48-Jährige übernimmt den Sitz der zurückgetretenen SVP-Stadträtin Barbara Klossner.

Thomas Bieri rückt für Barbara Klossner in den Stadtrat Thun nach. Foto: PD

Die Thuner Stadträtin Barbara Klossner (SVP) hat im Parlament ihre Demission eingereicht und am 6. Mai letztmals an einer Sitzung des Stadtrats teilgenommen. Dies teilt die Stadt in einem Communiqué mit. Für Klossner rückt Thomas Bieri (SVP) in das Parlament nach. Er erklärte sich bereit, das Amt anzutreten. Der Gemeinderat hat den 48-jährigen Treuhänder mit eidgenössischem Fachausweis für gewählt erklärt. Die Wahl gilt bis zum Ablauf der Legislatur Ende 2022.

Thomas Bieri wird am 24. Juni erstmals an einer Stadtratssitzung teilnehmen. Die Sitzung vom 3. Juni ist mangels Traktanden abgesagt.

