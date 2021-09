5. Lenker Golf-Trophy – Thomanns holten sich die Wanderpreise Bei der fünften Ausgabe der Lenker Golf-Trophy stand die Mannschaftsleistung im Vordergrund. pd

Bei der fünften Lenker Golf-Trophy auf dem Golfplatz Gstaad-Saanenland ging es nicht um die Einzel-, sondern um die Mannschaftswertung. Gewählt wurde die Turnier-Spielvariante Scramble mit drei Pflichtabschlägen.

Die 12 Frauen und 18 Herren wurden in Dreier-Teams ausgelost, die um die niedrigsten Gesamtscores wetteiferten. Nach rund 4,5 Stunden beendeten die 3er-Flights die 18 Löcher.

Die Spezialwertung Nearest to the Pin durfte Thomann Renate mit 2,54 Metern entgegennehmen. Sie wurde damit auch Wanderpreisgewinnerin. Der Wanderpreis bei den Herren ging an Thomann Martin.

