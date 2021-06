Die Gemeinde bietet nicht mit – Thörigen kann den Löwen nicht stemmen Die öffentliche Versteigerung des Gasthofs wird ohne die Beteiligung der Gemeinde stattfinden. Sie will danach aber mit den neuen Besitzern Kontakt aufnehmen. Sebastian Weber

Der Gasthof Löwen kommt vermutlich im Herbst unter den Hammer. Foto: Marcel Bieri

Der 1816 erbaute Löwen im Dorfkern von Thörigen ist der prominenteste Bau der Gemeinde – und schützenswert. Zwar steht über dem Eingang an der Langenthalstrasse noch immer der golden glänzende Löwe mit Kelch und Schild. Doch der Gasthof steht seit dem Tod von Spitzenkoch Nik Gygax (18 «Gault Millau»-Punkte) im August letzten Jahres leer.

Im vergangenen Herbst wurde der Konkurs eröffnet. Der Zustand des Gebäudes ist schlecht, die Küche rund 40-jährig und der Sanierungsbedarf hoch, weshalb der Marktwert der Liegenschaft bloss noch auf 460’000 Franken geschätzt wird.

Nachdem für die Gemeindeversammlung eine Information zum Restaurant Löwen traktandiert wurde, stellte sich die Frage, ob allenfalls die Gemeinde am Kauf der Liegenschaft interessiert ist. «Nein», lautet aber nun das klare Votum des Gemeindepräsidenten Sandro Moret. Das Ganze sei jedoch für den Gemeinderat «ein Fall mit Herzblut».

«Wir waren stolz auf den Löwen»

So habe sich der Gemeinderat an mehreren Sitzungen über die verschiedenen baulichen Möglichkeiten beraten, sagt Moret. Als da wären: ein Einbau von Alterswohnungen, einer Arztpraxis, eines Spitex-Stützpunkts oder die erneute Nutzung als Restaurant. Die Liegenschaft habe volumenmässig grundsätzlich Potenzial.

«Für eine Gemeinde wie Thörigen ist das nicht zu stemmen.» Gemeindepräsident Sandro Moret

Moret zählt den 38 Anwesenden zudem die Argumente auf, weshalb sich der Gemeinderat bezüglich der Versteigerung, die voraussichtlich im Herbst über die Bühne geht, aus dem Spiel nimmt. Er verweist dabei auf den schlechten allgemeinen Zustand des Gebäudes inklusive der Installationen. «Für eine Gemeinde wie Thörigen ist das nicht zu stemmen», stellt er klar. «Deshalb haben wir das Unterfangen begraben.»

Im Falle von Alterswohnungen hätte man auch das Interesse an solchen nicht gekannt, sagt Moret. Um an der Versteigerung aktiv teilzunehmen, hätte der Gemeinderat zudem vom Stimmvolk eine Art Blanko-Check erhalten müssen.

Dem Löwen komplett den Rücken zudrehen, das will der Gemeinderat aber auch nicht. Der Gemeindepräsident verspricht: «Wir werden uns mit der zukünftigen Käuferin oder dem zukünftigen Käufer in Verbindung setzen, um zu erklären, was unseren Vorstellungen entspricht.»

Moret würdigt bei seinen Ausführungen auch die Verdienste des «hervorragenden» Kochs Nik Gygax: «Wir waren stolz auf den Löwen, der für die Gemeinde eine Art Drehscheibe gewesen ist.»

Gemeinde nähert sich der «kritischen Zone» Infos einblenden Die von 38 der 869 Stimmberechtigten besuchte Gemeindeversammlung in Thörigen stimmte der Jahresrechnung 2020 mit 37 Ja- zu 1 Nein-Stimme zu. Diese schliesst im allgemeinen Haushalt mit einem Minus von 358’700 Franken ab. Hinzu kommt das Defizit aus dem spezialfinanzierten Haushalt von 1300 Franken, was zum Minus von 360’000 Franken im Gesamthaushalt führt. Negativ auf die Jahresrechnung ausgewirkt hat sich primär der Minderertrag von 212’800 Franken bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen. Ob der Steuersatz von aktuell 1,60 Einheiten deshalb bald erhöht wird? «Mit dem Eigenkapital von 1,18 Millionen Franken per Ende 2020 kommen wir langsam in die kritische Zone. Da müssen wir sicher etwas machen», sagte Gemeinderat Thomas Schenk. Das Eigenkapital entspreche rund neun Steuerzehnteln. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung empfehle deren 3 bis 5. Einstimmig gewährte die Gemeindeversammlung der Fernsehgenossenschaft Thörigen ein Darlehen von 400’000 Franken zu einem Zinssatz von 0,9 Prozent. Dies in Zusammenhang mit dem Glasfaserumbau, der rund eine Million Franken kostet. 600’000 Franken kann die Fernsehgenossenschaft selber finanzieren. 290 Haushalte sind bereits mit einem Glasfaserkabel erschlossen, 243 weitere Anschlüsse sollen noch folgen. Ebenfalls einstimmig genehmigt wurden das Reglement Konzessionsabgabe und der Baurechtsvertrag zwischen der Gemeinde Herzogenbuchsee und dem Oberstufenverband. (hml)

Fehler gefunden?Jetzt melden.