Oberried – Thömus will Beizer werden Der umtriebige Könizer Velounternehmer hat ein Gastrogesuch eingereicht, obwohl ihm die Gemeinde genau das verboten hat. Der Landschaftsschutz wirft den Behörden raumplanerisches Versagen vor. Naomi Jones

An der Stelle des alten Schopfs soll ein dreistöckiger Holzbau zu stehen kommen. Foto: Christian Pfander

Thömus Swiss Bikepark in Köniz ist ein Erfolg. Und dass der alte Schopf auf dem Gelände dereinst abgebrochen und einer modernen Halle weichen soll, ist seit der Volksabstimmung über den Park klar. Doch nun kündigt der Unternehmer Thomas Binggeli in seinem Kundenmagazin an, dass er dort ein Resort mit Gastronomie bauen wolle. Also ein Hotel mit Restaurant sozusagen auf der grünen Wiese? Im deutschen Sprachgebrauch wird mit dem Begriff Resort in der Regel eine Hotelanlage mit Freizeitangebot bezeichnet. Der Spatenstich soll im November erfolgen.

Auf Nachfrage präzisiert Thomas Binggeli. Übernachtungsmöglichkeiten seien nicht geplant. Im dreistöckigen Holzgebäude werde es ein «Diagnostik-Center, sportmedizinische Beratung sowie Event- und Seminarräume inklusive kleiner regionaler Gastronomie» geben. Das Ganze nennt er «Velo-Resort».