Neues leichtes E-Velo und neuer Standort – Thömus wagt den Sprung nach Kalifornien Der Berner Velopionier Thomas Binggeli stösst zum zweiten Mal in den US-Markt vor. Mit seiner Marke Thömus eröffnet er eine Filiale in Los Angeles. Rahel Guggisberg

Thomas Binggeli mit seiner Tochter Anja im neuen Laden in Amerika. Foto: Harris Dirnberger

Wer schon mal in Santa Monica war, erinnert sich bestimmt an die kilometerlange, palmengesäumte Meerespromenade. In diesem noblen Stadtteil von Los Angeles bewegen sich die Kalifornierinnen und Kalifornier gerne zu Fuss, auf Inlineskates oder mit dem Fahrrad. Der Berner Unternehmer Thomas Binggeli möchte, dass sie bald auch mit seinen Velos unterwegs sind.