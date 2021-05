Berner Altersheimgruppe – Therese Frösch tritt als Präsidentin der Domicil AG ab Bei der Altersheimbetreiberin Domicil Bern AG hat Therese Frösch das Präsidium an Ruth Bielmann übergeben. Stefan Schnyder

Therese Frösch ist als Präsidentin der Domicil Bern AG zurückgetreten. Foto: Franziska Rothenbühler

Therese Frösch, ehemalige Gemeinderätin der Stadt Bern und Nationalrätin der Grünen, ist als Verwaltungsratspräsidentin der Altersheimbetreiberin Domicil Bern AG zurückgetreten. Die 69-Jährige hat das Amt an der Generalversammlung an Ruth Bielmann übergeben. Bielmann ist ehemalige Schulleiterin und gehört seit drei Jahren dem Verwaltungsrat an.

Ruth Bielmann ist die neue Verwaltungsratspräsidentin der Altersheimbetreiberin. Foto: zvg/Domicil

Neuer Posten für Fernand Raval

Auch bei der Immobilientochter Domicil Immobilien AG kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des Aufsichtsgremiums. Fernand Raval, der Ende April dieses Jahres als Leiter Immobilien Stadt Bern pensioniert wurde, folgt auf Hans Luginbühl, der das Präsidium seit 2016 innehatte.

Fernand Raval ist der neue Präsident der Immobilientochter der Domicil-Gruppe. Foto: Franziska Rothenbühler

Unternehmen mit 2000 Angestellten

Die Domicil AG ist eine Aktiengesellschaft mit gemeinnützigem Zweck. Sie bietet 1800 Plätze in 23 Alterszentren in den Regionen Bern, Biel und Thun an und beschäftigt 1800 Mitarbeitende und 224 Personen in Ausbildung. Der Umsatz beläuft sich auf 151 Millionen Franken.

