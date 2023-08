Theater in Uetendorf – Am Samstag knallen die letzten Korken Das Freilichtspiel «Der letzte de Rougemont» neigt sich dem Ende zu, und die Mitwirkenden kehren bald in ihr Alltagsleben zurück. Debora Stulz

Bald ist Schluss: Am Samstag wird bei den de Rougemonts zum letzten Mal Hochzeit gefeiert. Foto: PD/Dany Rhyner

«Genial, fantastisch, ergreifend.» Diese Superlative waren in den letzten Wochen in Uetendorf zu hören, wenn von dem Freilichtspiel «Der letzte de Rougemont» die Rede war. Am kommenden Samstag ist Schluss. Der Hochzeitschampagner fliesst zum letzten Mal und Hausierer «Ohlala» (Daniel Niedermann) wird seinen Bauchladen für immer schliessen.