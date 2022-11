Programm Zweisimmen Jazz – The Rainmakers machen den Anfang Mit dem Konzert der schweizerisch-südafrikanischen Band The Rainmakers beginnt die neue Saison von Zweisimmen Jazz. Sie beinhaltet auch ein Jubiläum. PD

Die Band The Rainmakers tritt am 19. November in der katholischen Kirche Zweisimmen auf. Foto: PD

Die Organisatoren der Zweisimmer Jazzkonzerte präsentieren das Programm der Wintersaison 2022/23. «Aus vier Ländern stammen die Künstlerinnen und die Künstler, welche bald African Jazz, Swing Jazz, Blues und Big Band Sound nach Zweisimmen bringen werden», teilt der Präsident des Zweisimmen Jazz Club, Markus Bachmann, mit. Am Samstag, 19. November, geht es los mit The Rainmakers, bestehend unter anderem aus zwei Südafrikanern und einem Berner Jazzmusiker.

Bandleader von Miriam Makeba

Die schweizerisch-südafrikanische Band habe vor sieben Jahren für ein ausserordentliches Konzert in Zweisimmen gesorgt. «Der fulminanten Band gelingt quasi die Quadratur des Kreises, nämlich die Symbiose von ekstatischer Ernsthaftigkeit und Feelgood-Fröhlichkeit», heisst es in der Mitteilung. Was sie mit dem legendären Jacques-Brel-Chanson «Amsterdam» und dem helvetischen Dauerbrenner-Hit «Dr Schacher Seppli» anstelle, sei atemberaubend.

Neben dem international renommierten Bassisten Bänz Oester gehört der in Johannesburg lebende Pianist Afrika Mkhize zu The Rainmakers. «Er hat sich in seiner Heimat einen grossen Namen geschaffen, war auch der musikalische Leiter der letzten Band von Miriam Makeba und bereiste mit ihrer Band die ganze Welt», schreiben die Organisatoren.

50. Konzert im Hüsy

Im Januar kann Zweisimmen Jazz im Hüsy Blankenburg ein Jubiläum feiern, denn dann steht das 50. Konzert auf der kleinsten Jazzbühne der Schweiz an. «Was in den späten 1990er-Jahren mit einem gemütlichen Jazzbuffet begann, gipfelte schon bald im ‹Who is who› der Jazzszene mit renommierten Künstlerinnen und Künstlern aus aller Herren Länder», steht in der Mitteilung. Am Jubiläum spielt Ô de mon Chéri aus Paris Swing Jazz.

Danach geht es etwas gemächlicher weiter. Im März wird der französische Bluesgitarrist und Bluesharp-Spieler Amaury Faivre im Beinhaus auftreten. Zum Saisonschluss im April tritt eine Studenten-Big-Band aus Nancy auf.

Fehler gefunden?Jetzt melden.