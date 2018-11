So kommt ein Implantat auf den Markt

1 – Entwicklung

Das Produkt entsteht auf dem Reissbrett der Herstellerfirma.

Problem: Riesiger Druck, Forschungskosten einzuspielen.

2 – Klassifizierung

Alle Medizinprodukte werden nach ihrem Risiko eingeteilt.

Problem: Die Einteilung bestimmen Hersteller selber.

3 – Klinische Tests

Die Implantate werden getestet.

Problem: Heute sind viele Tests noch zu kurz – das soll sich ändern, aber die Zukunft ist ungewiss.

4 – Zertifikate

Heute gibt es europaweit 58 Prüfstellen, die Zertifikate vergeben.

Problem: Sind privat geführt und leben von den Aufträgen der Industrie.

5 – Datenbank

Alle Produkte sollen künftig mit einer eindeutigen Identifikationsnummer in einer Datenbank erfasst werden.

Problem: Termin und Finanzierung sind noch unklar.

6 – Produktion

Die Geräte gehen in Produktion.

Problem: Sie wird nur stichprobenartig überwacht.

7 – Markteinführung

Fehler nach Verkaufsstart sind meldepflichtig.

Problem: Spitäler kommen der Pflicht kaum nach.

8 – Sicherheitsmeldungen

Swissmedic veröffentlicht alle Meldungen im Web.

Problem: Kaum jemand nimmt Notiz davon.