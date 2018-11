Implantat-Skandal: Berner Star-Chirurg reagiert auf Vorwürfe

Max Aebi, Chirurg am Berner Salem-Spital und ausserdem Präsident des Stiftungsrats des Schweizerischen Implantat-Registers, hat nach vier Tagen erstmals auf Vorwürfe gegen ihn im Implantate-Skandal reagiert. Der Recherchedesk von Tamedia berichtete, dass der weltweit anerkannte Wirbelsäulenexperte als Leiter des wissenschaftlichen Beirats der Firma Ranier klinische Tests der Bandscheiben-Prothese Cadisc-L an Menschen zugelassen habe, obwohl vorangegangene Versuche an Affen ungünstige Resultate zeigten.