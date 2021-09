Emmy-Gala in Los Angeles – «The Crown» gewinnt in der Königskategorie In Los Angeles wurde der wichtigste Fernsehpreis vergeben. Dabei hat die Netflix-Serie über Queen Elizabeth II. abgeräumt.

Olivia Colman gewinnt einen Emmy Award für die Verkörperung von Königin Elizabeth in der Serie «The Crown». (19. September 2021) Keystone «The Crown» – hier Diana-Darstellerin Emma Corrin – gewinnt zum ersten Mal in der Königskategorie des wichtigsten Fernsehpreises der Welt. Keystone/Joel C. Ryan Insgesamt gehen sechs Emmy-Trophäen an «The Crown»: Gillian Anderson mit ihrer Auszeichnung als beste weibliche Nebendarstellerin. Keystone 1 / 3

Die britische Historienreihe «The Crown» hat am Sonntagabend den Emmy Award als beste Dramaserie des Jahres gewonnen. Es ist nach vier Staffeln die erste Auszeichnung in der Königskategorie des wichtigsten Fernsehpreises der Welt. Die beim Streaminganbieter Netflix laufende Reihe handelt vom Leben der britischen Königin Elizabeth II. und Olivia Colman hatte für diese Rolle zuvor bereits den Preis als beste Drama-Schauspielerin erhalten. Auch Josh O’Connor hatte für seine Verkörperung von Prinz Charles die Auszeichnung als bester männlicher Hauptdarsteller in einer Dramaserie bekommen. «The Crown» hatte am Sonntagabend darüber hinaus Auszeichnungen für die beste weibliche Nebenrolle, beste Regie und das beste Drehbuch gewonnen.

Hunderte US-Fernsehstars haben zu Beginn der Emmy-Verleihung in Los Angeles mit dem Song «Just a Friend» des verstorbenen Rappers Biz Markie gedacht und die Kraft des Fernsehens gefeiert. «Fernsehen, du hast, was ich brauche», sangen viele der Nominierten zum Start der Show am Sonntagabend. Markie war im Juli im Alter von 57 Jahren gestorben.

Die ersten Auszeichnungen des Gala-Abends gingen danach für die besten Nebenrollen in Comedy-Serien an Hannah Waddingham für ihre Rolle als Vereinsmanagerin und an Brett Goldstein als alternder Fussballstar in «Ted Lasso». Die beim Streaminganbieter Apple+ laufende Serie galt zuvor in den Comedy-Kategorien mit 20 Nominierungen als Top-Favorit.

SDA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.