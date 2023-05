Herbe Verluste für Regierung – Thailand wählt den Wandel Die progressive Move-Forward-Partei ist aus dem Stand stärkste Kraft im Land geworden. Wie viel Veränderung werden das Militär und die Königstreuen zulassen? David Pfeifer aus Bangkok

Gegen die Militärs: Pita Limjaroenrat (mit Krawatte) von der Move-Forward-Partei. Foto: Narong Sangnak (Keystone)

Als am Montag die Sonne in Bangkok aufgeht, scheint sie auf ein verändertes Land. Oder besser: auf eines, das sich verändern soll nach dem Willen der Wählerinnen und Wähler. Die progressive Move-Forward-Partei hat die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. Der erst 42-jährige Pita Limjaroenrat könnte der nächste Premierminister werden. Relativ knapp dahinter landete auf dem zweiten Platz die populistische Pheu-Thai-Partei, mit ihrer sogar erst 36-jährigen Spitzenkandidatin Paethongtarn Shinawatra, die vor zwei Wochen Mutter geworden ist – auf dem Höhepunkt des Wahlkampfs, während einer Rekordhitzewelle.



Die Menschen standen am Sonntag auch in der glühenden Sonne an, um ihre Stimme abzugeben. Es herrscht in Thailand quasi eine Wahlverpflichtung, man muss erklären, warum man nicht zur Wahl gehen kann oder an der Briefwahl teilnimmt, sonst droht ein Bussgeld. Doch selbst für diese Verhältnisse sind etwa 80 Prozent Beteiligung sehr hoch.



Alkoholverkauf war an den «Vorwahltagen», dem 6. und 13. März, ab 18 Uhr übrigens für 24 Stunden verboten, weswegen die Bars und Clubs an beiden Samstagen geschlossen blieben. Kiffen hingegen, seit Juni vergangenen Jahres mehr oder minder legal, durften die Menschen. Die politischen Traditionen in Thailand sind schwierig zu durchblicken.