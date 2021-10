Erzwungener «Freedom Day» – Thailand öffnet sich für geimpfte Touristen Die Corona-Zahlen sprechen zwar dagegen, doch aus wirtschaftlichen Zwängen gibt die thailändische Regierung ihre «No Covid»-Strategie auf. David Pfeifer aus Bangkok , Lea Sahay aus Peking

Ab dem 1. November sollen Touristen wieder kommen: Belebter «Maya Bay»-Strand auf der Insel Koh Phi Phi. Foto: AFP

Wer auf Phuket in ein Restaurant geht oder in Bangkok in ein Fitnessstudio, muss gleich ein paar Fragen beantworten: Geimpft? Womit? Wann? Wie häufig? Thailänderinnen und Thailänder halten dann manchmal freudig drei Finger in die Höhe, was bedeutet: zwei Mal chinesischer Impfstoff – und dann noch einmal AstraZeneca oder Pfizer obendrauf.

Vergangene Woche hat Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha sehr überraschend die Öffnung seines Landes für geimpfte Touristen aus zehn Ländern zum 1. November verkündet, darunter Deutschland, Grossbritannien, USA und Singapur. Inzwischen berichtete die thailändische Zeitung «Daily News», dass auch andere Länder, wie etwa die Schweiz, auf diese Liste kommen. Die definitive Länderliste ist noch in Arbeit.