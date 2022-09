Regionalfussball – Textroboter schreibt neu auch über Spiele der Amateurliga Entdecken Sie die Matchberichte der 2. Liga interregional und der 1. Liga Frauen Timo Grossenbacher

Von A wie AS Gambarogno über F wie FC Spiez nach Z wie Zug 94: Neu finden Sie neben den bisherigen Matchberichten der 2. und 3. Regionalliga auch sämtliche Spiele der Amateurliga. Insgesamt sieben Gruppen und 100 Teams aus allen Teilen des Landes messen sich in der 2. Liga interregional (Männer) und in der 1. Liga (Frauen).

Zu allen Begegnungen schreibt unser Textroboter innert weniger Stunden nach Schlusspfiff einen Matchbericht. Wer hat Tore geschossen, wer hat eine Karte kassiert? Und wie schneiden die Teams statistisch gesehen ab? Unser fleissiger Roboter weiss es.

Sämtliche Berichte finden Sie hier.

Über Ihre Fragen, Lob und Kritik freuen wir uns: Nutzen Sie dafür bitte die Kommentarfunktion.

Timo Grossenbacher ist Teamleiter für automatisierten Journalismus bei Tamedia. Zuvor war er während rund fünf Jahren als Datenjournalist für SRF tätig. Grossenbacher hat an der Universität Zürich Geographie und Informatik studiert. Mehr Infos @grssnbchr

