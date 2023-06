Extreme Hitzewellen – Texas braucht die Sonne zum Kühlen Nur mit Sonnen- und Windenergie kann der Ölstaat Texas die akute Hitzewelle bewältigen. Dennoch wollen die Republikaner die fossilen Energien weiterhin bevorzugen. Walter Niederberger

«Es ist, als ob man lebendig gekocht wird», berichtete eine Gefangene im Lokalfernsehen: Hitzewelle in Houston, Texas. Foto: Getty Images

Es ist unerträglich heiss in Texas, und ein Ende der Hitzewelle ist nicht abzusehen. In der Küstenstadt Corpus Christi stieg der Hitzeindex, der die Luftfeuchtigkeit einbezieht, auf 125 Grad Fahrenheit. 52 Grad Celsius. Die rekordhohe Hitze soll noch bis mindestens Ende Woche anhalten, sich aber gleichzeitig auf alle US- Südstaaten ausweiten.

Am meisten leiden die Armen und Ausgestossenen. In drei Viertel aller Gefängnisse beispielsweise fehlt eine Klimaanlage in den Zellen. Die Hitze ist derart unerträglich, dass Frauen im Lucille-Plane-Gefängnis in der Nähe von Houston um ihr Leben fürchten. «Es ist, als ob man lebendig gekocht wird», berichtete eine Gefangene im Lokalfernsehen.



Doch Gouverneur Greg Abbott ist keine Hilfe. Obwohl 40 Millionen Menschen in den Südstaaten als potenzielle Opfer der Hitzewelle bezeichnet werden, bremste der republikanische Gouverneur letzte Woche die von Demokraten regierten Städte Dallas und Austin kaltschnäuzig aus. Er untersagte ihnen, eine neue Regelung einzuführen, die für Bauarbeiter alle vier Stunden eine Erholungspause von zehn Minuten vorschreiben wollte. Allen anderen Städten verbot er präventiv, eine vergleichbare Bestimmung aufzustellen.

Verbietet Bauarbeitern trotz Hitzewelle regelmässige Pausen: Gouverneur Greg Abbott. Foto: Eric Gay (AP Photo)

Seine erklärte Absicht ist, zu verhindern, dass progressive Städte wie Austin oder Dallas die Supermacht der Republikaner auf bundesstaatlicher Ebene unterlaufen. 60 Prozent der Bauarbeiter in Texas sind Latinos. Ein Drittel aller Hitzetoten in Texas seit 2010 waren Latinos. «Abbott will uns zurück in die dunklen Zeiten unserer Nation befördern, als wir von Plantagenbesitzern kontrolliert wurden», kritisierte American Citizens National, eine Latino-Bürgerrechtsgruppe.

Ohne Solarenergie geht es nicht mehr

In einem Punkt aber kann auch Texas das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen. Obwohl Politik und Öl untrennbar verbunden sind, haben sich Wind- und Sonnenenergie rasch einen unverzichtbaren Platz in der Energieversorgung verschafft. Das zeigte sich letzte Woche, als mehrere gasbefeuerte und nukleare Stromwerke ihren Betrieb drosselten oder ganz abstellten. Dennoch blieben die Lichter an, und die Klimaanlagen lieferten die begehrte Kühle. Wind- und zunehmend Solaranlagen konnten die Lücken decken.



Die Solarproduktion in Texas hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt und soll sich im kommenden Jahr erneut verdoppeln. Zwar produziert Kalifornien derzeit dank den auf Hausdächern installierten Anlagen noch mehr Solarenergie, doch dürfte Texas nach Berechnungen des Dachverbands der Solarindustrie in fünf Jahren der grösste Solarstromhersteller des Landes werden.

«Windenergie war der grösste Infrastrukturfehler in der Geschichte von Texas.» Jared Patterson, republikanischer Abgeordneter

Bei der Windenergie ist Texas bereits seit 2010 landesweit führend. Die weiten, vom Wind bestrichenen Ebenen liefern permanent Energie für die Windkraftwerke. Allerdings liess der Wind wegen der akuten Hitzewelle vorübergehend nach. Dafür sorgte die pralle Sonne für Höchstwerte in den riesigen Solaranlagen in der texanischen Wüste. Derzeit liefert die Sonne 15 Prozent des Stroms im Ölstaat, und Wind trägt weitere 31 Prozent bei.

Protektionismus für Ölindustrie

Dieser Trend passt indessen den republikanischen Politikern nicht. Sie fürchten um ihre fossile Energie und ihre Verbindungen zu Big Oil. «Windenergie war der grösste Infrastrukturfehler in der Geschichte von Texas», twitterte der republikanische Abgeordnete Jared Patterson.

Solarenergie hilft etwas, aber die neuntgrösste Volkswirtschaft der Welt funktioniert nur mit Erdgas. Letztes Wochenende versetzte Gouverneur Abbott den erneuerbaren Energien einen weiteren Schlag, als er mit einem Veto ein Gesetz bodigte, das die Energieeffizienz in Neubauten verbessert, also den Stromverbrauch reduziert hätte. «Stromsparen ist nicht so wichtig wie die Reduktion der Liegenschaftssteuern», so Abbott. Auch unterzeichnete er kürzlich ein Gesetz, mit dem der Bau gasbefeuerter Stromwerke mit zehn Milliarden Dollar subventioniert wird.

Energie aus Sonne und Wind: In Texas zum Kühlen während der Hitzewellen unverzichtbar. Foto: Delcia Lopez (AP Photo)

Diese Politik der Widersprüche steht für einen politischen Wandel. Texas wird hin- und hergerissen zwischen einer konservativen Regierung auf bundesstaatlicher Ebene und progressiven Regierungen in den Städten. Auch die Ölstadt Houston wird von Demokraten geführt; in den Gerichten haben die Demokraten sogar eine Supermehrheit erlangt. Texas ist stolz auf die Unabhängigkeit vom Rest des Landes. Der Lone Star hat sich deshalb vom nationalen Hochspannungsnetz abgekoppelt, weshalb Stromlücken nicht mit Importen aus anderen Staaten überbrückt werden können.

In Texas gilt die Marktwirtschaft auch beim Strom. Wind- und Solarenergie können hier rascher wachsen als anderswo, weil Texas kapitalistisch aufgestellt ist. Wind und Sonne sind rentable Investitionen. «Deshalb ist es doppelt ironisch, dass die Regierung zu sozialistischen Mitteln wie Subventionen und Verboten greifen muss, um die fossilen Energien zu schützen», sagt John Berger, Chef der Solarinstallationfirma Sunova Energy. «Es ist dies offener Protektionismus. Und das ist nicht, was Texas gross gemacht hat.»



