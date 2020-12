Hanfanbau mitten in Bern – Teures Gezerre um beschlagnahmte Hanfanlage Vor einem Jahr hob die Polizei im Gebäude der alten Meinen-Metzgerei in Bern eine Hanfanlage aus. Der angebliche Besitzer verlangt nun die beschlagnahmten Geräte zurück. Michael Bucher

Blühendes Geschäft: Im November 2019 stellte die Kantonspolizei Bern im Gebäude der alten Metzgerei Meinen über 3300 Hanfpflanzen sicher. Foto: PD/Kapo Bern

Die Berner Polizei hebt regelmässig illegale Indoor-Hanfanlagen aus. Doch jene, welche die Beamten am 28. November vergangenen Jahres enthüllten, dürfte auch sie zum Staunen gebracht haben. Über 3300 Hanfpflanzen fanden die Polizeibeamten vor. Die Menge allein ist nicht aussergewöhnlich, viel eher der Ort. Denn der stattliche Betrieb war nicht etwa in einem verlassenen Industriegebäude auf dem Land versteckt, sondern befand sich mitten in Bern – im Gebäude der alten Grossmetzgerei Meinen an der stark frequentierten Schwarztorstrasse.

Hanfanbau statt Töpferei