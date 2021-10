Urteil des Regionalgerichts – Teure Unterlassungen beim Tierschutz Bei einer Kontrolle auf einer Alp im östlichen Berner Oberland wurden verschiedene Mängel entdeckt. Der Landwirt wehrte sich gegen den Strafbefehl. Margrit Kunz

Anders als im Stall, wo dieses Bild beim Wechsel der Streu gemacht wurde, hatten die Tiere im Stall eines Bauern im Oberland kein Stroh zum Liegen. Foto: PD

Ende Juli 2020 wurde der Betrieb auf einer Alp im östlichen Berner Oberland unangemeldet kontrolliert. Der Kontrolleur stellte mehrere Übertretungen gegen das Tierschutz- und das Tierseuchengesetz fest. Im Januar erhielt der Bauer deswegen einen Strafbefehl. Er sollte wegen der Übertretungen eine Busse von 1600 Franken und Gebühren von 300 Franken bezahlen. Dagegen wehrte sich der Bauer, sodass eine Gerichtsverhandlung angesetzt werden musste.

Kein Stroh zum Liegen

Auf der Alp befanden sich damals 13 Kühe, 17 Rinder und ein Kalb. Wurde es den Tieren am Tag draussen zu heiss, konnten sie sich im Stall am Schatten aufhalten. Jedoch mussten sie auf dem nackten Holzboden liegen, weil der Bauer kein gehäckseltes Stroh ausgelegt hatte. Dies ist laut Tierschutzgesetz verboten. Für Kühe, Kälber und trächtige Rinder muss zwingend eingestreut werden. 2020 fehlte dies jedoch, und der Bauer hatte auch kein Stroh mehr auf der Alp. Er hatte es noch nicht vom Hof im Tal auf die Alp gefahren. Auf der Alp hielt der Landwirt zudem eine angebundene Mutterkuh, was ebenfalls nicht in Ordnung war, wobei das Kalb permanenten Zugang zur Mutterkuh hatte.