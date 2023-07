Kontroverse in Thun – Teure Treppe zum Jakobshübeli kostet nur noch halb so viel Dass 40 Meter Treppe zum Aussichtspunkt Jakobshübeli 400’000 Franken kosten sollten, gab in Thun zu reden. Jetzt ist klar: Die Sanierungsarbeiten werden massiv billiger. Michael Gurtner

Die Treppe zum Aussichtspunkt Jakobshübeli oberhalb von Thun ist in schlechtem Zustand und muss saniert werden. Foto: Michael Gurtner

Ein Stück Wanderweg zum Aussichtspunkt Jakobshübeli hoch über der Stadt, eine 40 Meter lange Treppe in schlechtem Zustand, eine geplante Sanierung für happige 400’000 Franken: Das ist der Stoff, aus dem im Frühling in Thun eine Kontroverse entstanden ist. Von «Steuergeldvernichtung» und «Verschwendung» war in den Kommentarspalten die Schreibe, nachdem die Stadt ihre Pläne publik gemacht hatte.