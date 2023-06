Berner Podcast «Gesprächsstoff» – Teure Sanierungen, Gratiseintritt: Baut Bern Luxus-Badis? Erst das Weyerli, jetzt das Wylerbad, dann das Marzili: Bern saniert derzeit mit viel Geld seine Freibäder. Was gebaut wird und warum der Eintritt gratis bleibt. Noah Fend Sibylle Hartmann

Sind in der Stadt Bern an einem Sommertag alle fünf Freibäder geöffnet, kostet das alles in allem rund 50’000 Franken. Dazu kommt, dass gleich mehrere Badis saniert werden müssen. Sie sind in die Jahre gekommen. Im Weyerli sind diese Arbeiten bereits abgeschlossen – die Sanierung kostete 35 Millionen Franken. Diesen Herbst beginnen die Arbeiten im Wylerbad. Und in zwei Jahren ist das Marzili dran.

Ganz schön viel Geld investiert die Stadt also in die Badeanlagen. Vor allem wenn man bedenkt, dass sie damit nichts einnimmt: Bis auf die Ka We De sind nämlich alle Freibäder gratis.

Wie funktioniert der Betrieb einer Badi hinter den Kulissen? Ginge all das nicht auch günstiger? Und warum sind fast alle Berner Badis eigentlich gratis?

Stadtbaumeister Thomas Pfluger im Technikraum unter dem Wylerbad, wo sich die marode Wasseraufbereitungsanlage befindet. Foto: Christian Pfander

Im Podcast «Gesprächsstoff» zeigt Stadtbaumeister Thomas Pfluger vor Ort, welche Arbeiten im über 50-jährigen Wylerbad anstehen und warum sie notwendig sind. Und Sportamtsleiter Christian Bigler erklärt, warum diese keine Luxuslösungen sind.

Beim Nichtschwimmerbecken sieht man deutlich, dass das Wylerbad sanierungsbedürftig ist. Foto: Christian Pfander

