Inflation und Preisentwicklung – Teuerung sinkt in der Schweiz auf 3,3 Prozent Die Teuerung hat erstmals seit Ende 2020 nicht angezogen. SDA/AFP/red UPDATE FOLGT

Foto: Christian Beutler (Keystone/Symbolbild)

Die Inflation in der Schweiz ist im September gemäss dem Bundesamt für Statistik auf 3,3 Prozent von 3,5 Prozent im August gesunken. Die Teuerung hat damit erstmals seit Ende 2020 nicht angezogen.

Noch im August stieg die Inflation in der Schweiz auf 3,5 Prozent. Damit war die Jahresteuerung so hoch wie seit Anfang der 1990er-Jahre nicht mehr. Die Inflation erreichte im August damit das obere Ende der Erwartungen von Ökonomen. Diese hatten mit einer Jahresteuerung von 3,3 bis 3,5 Prozent gerechnet.

Noch bedeutend stärker wirkt sich die Inflation in der Eurozone aus: In den Ländern der Währungsunion dürfte sie im September voraussichtlich auf einen neuen Rekordwert von 10,0 Prozent steigen. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag auf der Grundlage erster Schätzungen mitteilte, legten allein die Energiepreise im Jahresvergleich um 40,8 Prozent zu, Lebensmittel inklusive Alkohol und Tabak wurden 11,8 Prozent teurer. Einige Länder wie das Baltikum trifft es besonders hart.

Mit den geschätzten 10,0 Prozent lag die Inflation noch einmal über Prognosen von Experten, die mit 9,7 Prozent gerechnet hatten. Im August hatte die Teuerung in den 19 Ländern der Eurozone bei 9,1 Prozent gelegen. Seit November 2021 ist die Teuerung stetig angestiegen; der Ende Februar von Russland begonnene Ukraine-Krieg hat die Energiepreise noch einmal deutlich angetrieben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.