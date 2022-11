Teuerung und Preise – Inflation in den USA geht langsam zurück Für den Oktober wird die Teuerung mit 7,7 Prozent angegeben. Es ist der dritte Rückgang in Folge. UPDATE FOLGT

Die Teuerung in den USA hat sich im Oktober erneut zurückgebildet. Die Jahresinflation betrug im vergangenen Monat 7,7 Prozent nach einer Jahresrate von 8,2 Prozent im September, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

SDA/cpm

