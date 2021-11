Zweifel an Millionentherapie – Teuerstes Medikament der Welt wirkt weniger als versprochen 2,3 Millionen Euro verlangt Novartis für eine Gentherapie. Die deutschen Gesundheitsbehörden sehen jedoch keinen Zusatznutzen. Auch in der Schweiz und den USA gibt es Zweifel. Holger Alich

Janine Bula mit Sohn Jonas, er leidet an spinaler Muskelatrophie und hat Zolgensma bekommen, das teuerste Medikament der Welt. Foto: Marco Zanoni (Lunax)

Einen Monat nach der Geburt von Sohn Jonas bemerkten seine Eltern Janine Bula und Sebastian Simmel mit Sorge: Ihr Kind bewegte seine kleinen Arme nicht mehr richtig. Mit der Zweimonatskontrolle kam der Schock: Jonas leidet an spinaler Muskelatrophie (SMA), einem seltenen Gendefekt, der Muskelschwund auslöst und in seiner schwersten Form tödlich ist.

Die behandelnde Ärztin im Berner Inselspital setzte sich dafür ein, dass Jonas die Gentherapie Zolgensma bekommt – das teuerste Medikament der Welt, für das der Basler Pharmakonzern Novartis 2,1 Millionen Dollar verlangt. In der Schweiz wird das Mittel von der Invalidenversicherung vergütet. Wie viel sie dafür zahlt, wird nicht offengelegt.



Am 22. Januar bekam Jonas die Spritze, bei der ein Virus als Bote dient, um das fehlende Gen in die Körperzellen zu bringen. «Seither macht Jonas gute Fortschritte», freut sich Janine Bula. Dennoch meint selbst die junge Mutter, dass Novartis für das Mittel zu viel verlange.