Kanton Bern informiert – Testen, tracen, impfen – so soll die dritte Welle gebrochen werden Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg informiert gemeinsam mit Vertretern des Corona-Sonderstab über die neusten Entwicklung im Kampf gegen das Virus Quentin Schlapbach

Kaum einem Kanton gelang es in den letzten Wochen die Ansteckungszahlen so gut zu drücken, wie dem Kanton Bern. In den letzen sieben Tagen haben sich nur gerade 53 von 100000 Bernerinnen und Berner mit dem Coronavirus angesteckt. Damit hat Bern nach den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Uri die tiefste Inzidenz in der gesamten Schweiz.

Nachdem die Ansteckungszahlen in den letzten Tagen vor allem in der Westschweiz und im Tessin wieder zu steigen begangen, besteht aber auch im Kanton Bern die Sorge, dass uns eine dritte Welle unmittelbar bevorsteht.

In einer Pressekonferenz informieren Kantonsvertreter, wie sie die kritischen kommenden Wochen meistern wollen. Seine drei Schwerpunkte legt der Kanton auf das Testen, Tracen und Impfen. Unter anderen soll auch der neue kantonale Impfchef, Gregor Kaczala, zum ersten Mal zu Wort kommen. Sie können die Pressekonferenz live im Stream mitverfolgen.