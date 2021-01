Der Bund finanziert künftig Corona-Tests in Altersheimen und Spitälern: Bundespräsident Guy Parmelin (SVP, links) und Gesundheitsminister Alain Berset erklären die neue Strategie am Mittwoch vor den Medien. Foto: KEYSTONE/Peter Schneider

Die Anzeichen häufen sich, dass sich das Coronavirus zu einem grossen Teil im Verborgenen weiterverbreitet: über Personen, die nicht an Symptomen leiden. Ein aktueller Grosstest an der Schule Feldhof in Volketswil ZH förderte bei der Schüler- und Lehrerschaft knapp neun Prozent positive Ergebnisse zutage. Von rund 8500 Rekruten der Armee waren vier Prozent angesteckt – und im Kanton Graubünden, beim bisher einzigen flächendeckenden Test in der allgemeinen Bevölkerung, ein Prozent.

Vor diesem Hintergrund vollzieht der Bundesrat nun eine Kehrtwende. Am Mittwoch hat er entschieden, ab sofort deutlich mehr Geld für Covid-Tests auszugeben. Gesundheitsminister Alain Berset (SP) zielt in erster Linie auf besonders gefährdete Institutionen: Wer künftig ein Altersheim betreten will, soll sich zuvor testen lassen. Wenn das Virus an einer Schule ausbricht, will der Bund flächendeckende Tests finanzieren.

Der Strategiewechsel leuchtet ein, geht aber noch nicht weit genug. Tests sind ein einfaches Mittel, um das Virus einzudämmen: Sie schaffen die Grundlage dafür, die richtigen Personen in die Isolation zu schicken. Je mehr Ansteckungen man identifiziert, desto schneller lassen sich die Fallzahlen drücken – was dabei hilft, den Lockdown wieder aufzuheben.

Zwei ETH-Forscher fordern deshalb nichts weniger, als grosse Teile der Gesamtbevölkerung regelmässig zu testen (lesen Sie hier mehr dazu). Dieser Ansatz ist vielleicht zu radikal und zu teuer, aber es gäbe Zwischenschritte. Die deutsche Stadt Rostock, welche die Pandemie bisher auffallend gut meistert, hat beispielsweise alle Angestellten von Polizei, Feuerwehr und Verwaltung durchgetestet. In diese Richtung könnte der Bund Anreize setzen: Warum nicht den kantonalen Verwaltungen empfehlen, ihre Mitarbeiterschaft zu testen? Flächendeckend alle Angestellten des Gesundheitssektors? Alle Polizistinnen und Polizisten? Warum nicht das Bündner Testmodell in klar abgegrenzten Gebieten als Pilotprojekt wiederholen?

Der Bundesrat brauchte lange, um die heutige Kehrtwende zu vollziehen: Die Wissenschaft fordert den Ausbau der Testkapazitäten seit dem Frühjahr. Nun heisst es aus Bern, man stehe Kantonen, die einen Massentest durchführen wollen, «beratend zur Seite». Der Bund sollte weiter gehen und die ausgegebene Losung auch umsetzen. Also testen, testen, testen.