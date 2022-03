Energieriegel bewerten – Testen Sie mit uns! Im Fachhandel füllen immer mehr Sportriegel die Regale. Wir werden eine Auswahl davon unter die Lupe nehmen und suchen dafür vier Mittester. Pia Wertheimer

Die Auswahl an Energieriegeln wächst und wächst. Foto: PD

Eine lange Wanderung, eine Passfahrt auf dem Rad, ein Lauf im Wald, eine Runde Curling und eine Klettertour haben eines gemeinsam: Sie verlangen dem Körper einiges an Energie ab. So kommt ein Radler nicht umhin, Nachschub in die Trikottasche zu packen – genauso ergeht es dem Wanderer.

Besonders geeignet dafür sind Energieriegel. Anders als bei Gel hat der Sportler etwas zu beissen, und spätestens seit der Lancierung von Ovo Sport 1937 wissen alle, dass ein Energielieferant durchaus auch lecker sein kann. Das Sportriegel-Angebot in den Regalen von Kiosken, Drogerien und Detaillisten ist inzwischen kaum mehr zu überschauen. Deshalb wollen wir eine Auswahl an Produkten testen – und zwar mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.

Wir suchen dazu vier Mittester. Sie treiben regelmässig Sport – gerne auch mal intensiver – und konsumieren dabei ab und an einen Riegel? Sie sind gewillt, die von der Redaktion bestimmten Riegel auszuprobieren, stehen mit Namen und Foto zu Ihrer Meinung und fassen Ihr Urteil gerne in einigen Sätzen zusammen? Dann bewerben Sie sich hier als Mittester. Wichtig: Die Mittester müssen nicht zwingend Abonnenten sein, Sie können den Aufruf also auch gerne weiterleiten.



Pia Wertheimer ist Redaktorin im Ressort Sport. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit umfasst den Freizeitsport im weiteren Sinne – von der Ernährung, über das Training bis hin zur Gesundheit. Sie verfasst dazu auch regelmässig den Newsletter «Startschuss». Mehr Infos @Wertli

