Covid-19-Testcenter – Testcenter bleibt länger in Betrieb Das Testcenter in Schönried bleibt bis Ende Januar in Betrieb und damit länger als ursprünglich geplant.

In Schönried sind Tests für Personen möglich, die per Auto oder zu Fuss anreisen. Foto: Madeleine Schoder

Eigentlich hätte das Drive-in-Corona-Testzentrum in Schönried nur bis Ende dieser Woche in Betrieb sein sollen. «Infolge der nach wie vor angespannten Situation» bleibt es nun aber bis Ende Januar zugänglich, wie die Spital STS AG in einer Mitteilung schreibt.

Der Betrieb laufe heute reibungslos und habe in der Region Simmental-Saanenland zu einer merklichen Entlastung des Notfalls des Spitals Zweisimmen geführt. Bis am Montag wurden nach Angaben der Spitalgesellschaft knapp 700 PCR-Tests vorgenommen. Ab kommendem Montag werden indes die Öffnungszeiten angepasst: Tests werden an Werktagen von 9 bis 15 und an den Wochenenden von 11 bis 15 Uhr durchgeführt.

Die Spital STS AG hatte das zusätzliche Drive-in-Corona-Testzentrum am 24. Dezember mit Unterstützung des Regionalen Führungsorgans Saanen (RFO Saanen) in Schönried eröffnet. Es befindet sich auf dem Parkplatz bei der ehemaligen Talstation Rellerli an der Hubelstrasse in Schönried. Tests – ohne Arztkonsultation – sind nur nach vorgängiger Anmeldung möglich.

Nach wie vor werden auch Corona-Tests im Spital Zweisimmen vorgenommen – jedoch bei Personen, die sich krank fühlen und die nicht nur einen Abstrich, sondern gegebenenfalls auch eine zusätzliche Arztkonsultation benötigen. Zwingend notwendig ist auch hier die vorgängige Anmeldung.

PD