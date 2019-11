Zug um Zug durch den Winter

Durch die südschwedische Seenlandschaft mit dem riesigen Vänernsee weiter zur norwegischen Hauptstadt Oslo, für die ebenfalls zwei Tage eingeplant sind. Und weiter durch die norwegischen Berge nach Myrdal, wo man auf die Flåmbahn umsteigt und die prachtvolle Sicht auf den Aurlandsfjord geniesst. An dessen Ufer, in Flåm, übernachtet man. Noch ein Höhepunkt folgt am achten Tag: eine Bootsfahrt durch den zerklüfteten Aurlands- und Nærøyfjord. Mit Bus und Zug erreicht man schliesslich für die letzte Übernachtung Bergen mit seinen farbigen Holzhäusern.

Arrangement: «Hauptstädte des Nordens» von Island Tours, www.islandtours.ch. Preis: Im DZ ab 1985 Fr., Einzelreisende mindestens 2760 Fr. Der Flug nach Helsinki und der Rückflugab Bergen sind nicht inklusive.

Hochsommer im Winter: Eine Fahrt nach Bangkok

Hier ist das ganze Jahr Hochsommer: Die Durchschnittstemperatur beträgt in Singapur und Kuala Lumpur während zwölf Monaten 30 bis 33Grad Celsius, in Bangkok noch etwas mehr. Die 2030Kilometer lange Fahrt im luxuriösen Belmond Eastern and Oriental Express führt vorbei an Reisfeldern, Wasserbüffeln, exotischen Landschaften und ländlichen Siedlungen. Über Kuala Lumpur, Butterworth und die alte Sultansstadt Kuala Kangsar in Malaysia, Kanchanaburi in Thailand mit der berühmten Brücke am Kwai nach Bangkok dauert die Reise drei Tage und zwei Nächte, in der Gegenrichtung vier Tage und drei Nächte. Neben Schlafwagen mit klimatisierten Kabinen umfasst der Zug Speise-, Bar-, Salon- und Aussichtswagen.

Arrangement: Bahnreisevon Singapur nach Bangkok oder umgekehrt mit Belmond, www,belmond.com; Railtour, www.railtour.ch; Kuoni Reisen, www.kuoni.ch oder Asia365, www.asia365.ch. Preise: Ab 3100 Fr. p.?P. Im Zug alles inkl., Hotels in Singapur und Bangkok sowie Hin- und Rückflug sindim Preis nicht inbegriffen.

Mit der Bahn zu Marokkos mythischen Städten

Marokkos Königsstädte Rabat, Fès, Meknès und Marrakesch mit Kasbahs, Moscheen und Märkten können mit normalen Linienzügen ab Casablanca bereist werden. Für die achttägige, organisierte Bahnreise bieten sich die Wintermonate an. Im Sommer kann es im Landesinnern mörderisch heiss werden. Hingegen werden von November bis März milde 23 Grad gemessen.

Von Casablanca geht die Fahrt in die Hauptstadt Rabat mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Am Nachmittag fährt man weiter nach Fès mit der berühmten Altstadt. Am vierten Reisetag besucht man mit einem Chauffeur/Reiseleiter die römische Ausgrabungsstätte Volubilis und die Stadt Meknès. Der fünfte Tag wird vor allem im Zug verbracht: sieben Stunden von Fès über Rabat und Casablanca nach Marrakesch. Dessen weltbekannte Sehenswürdigkeiten können am sechsten und siebten Tag ausgiebig erkundet werden. Am achten Tag steht die Heimreise an.

Preis: «Bahnreise durch Marokko», 1. Klasse, 1110 Fr. p.?P. im DZ. Ab 1985 Fr im EZ. Mahlzeiten sowie Hin- und Rückflug nicht inbegriffen. Veranstalter: Atlas Reisen, www.atlas-reisen.ch