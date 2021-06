Kurs steigt wieder – Tesla will Bitcoin unter Bedingungen wieder als Zahlungsmittel akzeptieren Ein erneuter Tweet von Tesla-Chef Elon Musk lässt den Bitcoin wieder steigen. Tesla will die Kryptowährung unter Bedingungen wieder als Zahlungsmittel akzeptieren.

Elon Musk lässt mit seinen Äusserungen den Bitcoin steigen und fallen: Nun will Tesla die Kryptowährung unter Bedingungen als Zahlungsmittel wieder akzeptieren. keystone-sda.ch

Bitcoin legte am Sonntag um 9,8 Prozent auf 39.035.47 Dollar zu. Die wichtigste und älteste Cyber-Devise ist damit seit dem Jahrestief von 27.734 Dollar am 4. Januar um 40,7 Prozent gestiegen. Musk hatte zuvor angekündigt, Bitcoin als Zahlungsmittel für Tesla-Autos unter Bedingungen wieder zu akzeptieren.

Im März erst hatte der Tesla-Chef erklärt, dass Tesla seine Autos künftig auch gegen Bitcoin verkaufen würde und dies dann im Mai wegen Bedenken zur Nachhaltigkeit in Bezug auf Bitcoin rückgängig gemacht. Er hatte so mit seinen Äusserungen zu Bitcoin & Co in den vergangenen Wochen bereits grössere Auf- und Abwärtsbewegungen ausgelöst. Die Digitalwährung Ether kletterte um sieben Prozent auf 2.532,77 Dollar.

Am Sonntagabend twitterte Musk, dass Tesla zehn Prozent seines Bitcoin-Bestands verkauft habe, «um zu bestätigen, dass Bitcoin einfach liquidiert werden kann, ohne den Markt zu bewegen».

In seinem Tweet antwortet Musk auf einen Beitrag von «Cointelegraph», worin er von Magda Wierzycka, CEO des Finanzdienstleisters Sygnia der Preismanipulation beschuldigt wird.

SDA/Samina Stämpfli

