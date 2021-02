Push für Kryptowährung – Tesla investiert 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin Nachdem der Chef Elon Musk mit Tweets massive Kursbewegungen der Kryptowährungen Bitcoin und Dogecoin verursacht hat, wird er nun als Investor auf dem Markt tätig. Zudem können Tesla-Käufer in naher Zukunft mit der Digitalwährung bezahlen.

Der reichste Mann der Welt öffnet sich für digitale Währungen. Foto: Alexander Becher (Keystone)

Der US-Elektroautobauer Tesla setzt im grossen Stil auf die Kryptowährung Bitcoin. Wie das Unternehmen von Konzernchef Elon Musk am Montag mitteilte, investiert Tesla 1,5 Milliarden Dollar (1,25 Milliarden Euro) in die digitale Währung. Zudem wurde im Rahmen einer neuen Unternehmensrichtlinie beschlossen, dass Tesla künftig auch in digitale Vermögenswerte, aber auch in Gold und weitere noch nicht näher definierte Finanzanlagen investieren kann.

Aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC am Montag ging ausserdem hervor, dass der Konzern schon in naher Zukunft Zahlungen in Bitcoin bei Käufen von Autos und anderen Produkten akzeptieren will.

Der Wert des Bitcoin war in den vergangenen Monaten stark gestiegen – Anfang Januar kletterte er zwischenzeitlich auf über 40’000 Dollar. Die Mitteilung von Tesla liess den Kurs binnen Minuten auf über 43’000 Dollar steigen.

Vergangene Woche hatte Musk der älteste und wichtigste Cyber-Devise Bitcoin zu einem Kursschub verholfen, als er in seiner Twitter-Biografie schlicht «#bitcoin» postete.

Was ist Bitcoin? Infos einblenden Erstmals skizziert wird der Bitcoin in einem am 31. Oktober 2008 unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlichten Papier – nur kurz nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers, der damals die Unsicherheit im Finanzsystem massiv verschärft und damit die globale Finanz- und Wirtschaftskrise befeuert. Wer hinter dem Pseudonym steht, ist noch immer ein Mysterium. Hinter dem Bitcoin steckt die Idee einer Währung, die unabhängig von Staaten, Zentralbanken und der Geldpolitik existiert. Anders als klassische Währungen werden digitale Zahlungsmittel nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert, auch Buchungen müssen nicht von einer zentralen Stelle bestätigt werden. Damit trotzdem klar ist, wer an wen einen Bitcoin überwiesen hat, führt vereinfacht gesagt die gesamte Nutzergemeinschaft des Digitalgeldsystems ein gigantisches Kontenbuch, das alle jemals getätigten Transaktionen enthält – und das jeder jederzeit einsehen kann. In dieser dezentralen Datenbank, der sogenannten Blockchain, werden die Daten kryptografisch verschlüsselt, deshalb ist auch der Begriff Kryptowährung verbreitet. Für diesen Prozess wiederum ist ein immer grösser werdender Rechenaufwand nötig. Hier kommen auch private Computernutzer ins Spiel. Denn wer sich an den komplexen und energieintensiven Rechenprozessen beteiligt, wird dafür entlohnt – in Anteilen an der digitalen Währung. Auf diese Art entstehen neue «Münzen». Der Prozess wird deshalb als «Mining» (Schürfen) bezeichnet. Insgesamt knapp 21 Millionen Bitcoins können nach den Vorgaben Satoshi Nakamotos maximal erschaffen werden, einen Grossteil davon gibt es bereits.

Ein wichtiger Grund für den Aufschwung der vergangenen Monate war die Ankündigung des Bezahldienstes Paypal im Herbst gewesen, Kontoinhabern die Nutzung von Kryptowährung zu ermöglichen.

Musk befeuert Rally bei Kryptowährung Dogecoin

Mit einem Tweet hat Musk vergangene Woche einen Run auf die weniger bekannte Kryptowährung Dogecoin ausgelöst. Der Webseite Conmarketcap.com zufolge stieg der Preis von Dogecoin am Donnerstag um rund 50 Prozent auf 0,02610 Dollar. Zuvor hatte Musk auf Twitter das Wort «Doge» mit dem Bild einer Mondrakete gepostet. Anschliessend schrieb er: «Dogecoin ist die Kryptowährung des Volkes.»

Musk geniesse unter seinen Anhängern grosses Ansehen, sowohl als Akteur in den Sozialen Medien als auch als Geschäftsmann, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. «Die Leute investieren buchstäblich in ihn und seine Ideen.» Worum es dabei gehe, spiele keine Rolle.

Dogecoin ist von der Kryptowährung Litecoin abgeleitet und war ursprünglich als Parodie auf Bitcoin gedacht. Anders als dort ist die Zahl der digitalen Münzen, die durch «Mining» generiert werden können, nicht begrenzt. Dabei stellen Nutzer Rechenkapazität für die Verschlüsselung von Transaktionen zur Verfügung und werden in der entsprechenden Kryptowährung entlohnt. Da die Verschlüsselung von Dogecoin einfacher ist, können Transaktionen schneller abgewickelt werden als bei Bitcoin oder Litecoin.

Wie kommen Nutzer an das digitale Geld? Infos einblenden Alle Bitcoin-Zahlungen und Transaktionen erfolgen via Internet. Bitcoins können per «Mining» hergestellt, gekauft und verkauft, also in reale Währungen umgetauscht werden. Das Bitcoin-Schürfen wird allerdings inzwischen weitgehend von professionellen Akteuren dominiert, die dafür – möglichst in Ländern mit geringen Stromkosten – spezielle Hardware einsetzen. Für Privatnutzer lohnt sich das «Mining» beim Bitcoin kaum noch.

sda/afp