Die Highlights in Locarno – «Terminator» und Netflix auf der Piazza Grande Das 74. Filmfestival in Locarno wird das erste kulturelle Grossereignis des Jahres. Einlass auf die Piazza gibt es nur mit Covid-Zertifikat. Pascal Blum

Blick auf die Piazza Grande in Locarno von der Bühne aus (Aufnahme von 2019). Foto: PD

Das Überraschendste vorweg: Das Filmfestival in Locarno findet statt. Nicht als «hybrider» Anlass zwischen Netz und Stadt. Nicht als Zwerg-Ausgabe. Sondern richtig, wie gewohnt. Fast wie gewohnt: Wer auf die Piazza Grande will, braucht ein Covid-Zertifikat. Nur so sind die Vorführungen im 8000 Leute fassenden Open-Air-Kino ohne Einschränkungen durchzuführen. Also auch ohne Maske.

Die Zertifikat-Regel gilt auch für den grössten Kinosaal, das Fevi, und die Rotonda, die dieses Jahr mit Musik, Kunst und Talks aufgewertet wird. In allen anderen Sälen wird man Masken tragen und seine Kontaktangaben hinterlassen müssen. Auch wird die Kapazität in diesen Sälen auf zwei Drittel begrenzt sein. Reservieren muss man sowieso überall, auch wer einen Festivalpass hat, kommt nicht darum herum. Plätze buchen kann man über eine neue Festival-App, erhältlich ab Mitte Juli.