Mobilitätspreis Flux – Terminal Grindelwald erhält einen Sonderpreis Bei der Verleihung des nationalen Verkehrspreises Flux 2021 erhielten die Jungfraubahnen einen Sonderpreis für ihr neues Grindelwald-Terminal.

Das Grindelwald-Terminal wurde mit einem Flux-Sonderpreis ausgezeichnet. Foto: PD

Postauto, der Verband öffentlicher Verkehr (VÖV) und der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) verleihen der Stadt Rapperswil-Jona «den wichtigen Verkehrspreis» Flux 2021 für den Neubau des ÖV-Knotens Jona. Einen Sonderpreis erhalten die Jungfraubahnen für ihr neues Grindelwald-Terminal. Dies geht aus einer Mitteilung zum Mobilitätspreis hervor, der am 25. Oktober im Rahmen der VÖV-Tagung «Mobilität der Zukunft» verliehen wurde.

Mit dem Flux werde seit 15 Jahren ein Schweizer Verkehrsknoten ausgezeichnet, der den Fahrgästen das Reisen möglichst angenehm mache, der aus betrieblicher Sicht überzeuge und in den letzten Jahren erneuert worden sei. In diesem Jahr begutachtete die neunköpfige Jury 43 Verkehrsknoten, die dazu beitragen, dass «der ÖV gegenüber dem Individualverkehr an Attraktivität gewinnt».

«Attraktiver» dank Terminal

In der Endauswahl für den Flux 2021 standen die Verkehrsknoten Jona SG, Zürich-Altstetten ZH, Flawil SG und Grindelwald-Terminal BE. Einen Sonderpreis erhalten dieses Jahr die Jungfraubahnen als Initiantin des Grindelwald-Terminals. «Die im Dezember 2019 eröffnete Station der Berner Oberland-Bahnen (BOB) bietet den Gästen einen idealen Startpunkt für ihre Ausflüge», heisst es.

In vier Minuten seien die Gäste mit dem ÖV von Grindelwald Dorf beim Terminal und umgekehrt. Die aus dem Unterland anreisenden Fahrgäste würden dort direkt in die Bergbahnen umsteigen und deutlich schneller in die Jungfrau-Ski- und Wanderregion und zum Jungfraujoch gelangen. «Der Zeitgewinn sowie die diversen Shoppingmöglichkeiten und Gastronomieangebote machen das Grindelwald-Terminal und die Reise mit dem öffentlichen Verkehr deutlich attraktiver», begründet die Flux-Jury den Sonderpreis.

pd

