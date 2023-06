«Einer der besten jungen Spieler» – Tennislegende Andy Murray lobt Dominic Stricker Der 20-jährige Berner unterliegt dem dreimaligen Grand-Slam-Sieger, hinterlässt bei seinem prominenten Gegner aber Eindruck. Adrian Horn

Dominic Stricker ballt nach einem Punktgewinn die Faust. Archivfoto: Urs Lindt (Freshfocus)

Es ist ein Spiel, an das er sich immer erinnern wird.

Auf Andy Murray trifft Dominic Stricker am Freitagabend. Drei Grand-Slam-Turniere, den Davis-Cup sowie Gold an den Olympischen Spielen 2012 und 2016 hat der Schotte gewonnen, er war die Weltnummer 1 und Teil der sogenannten Big Four, damit gewissermassen auf Augenhöhe mit Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer.

Einer «Legende» steht der junge Berner im Viertelfinal des Challenger-Turniers von Nottingham also gegenüber; so jedenfalls wird der 36-Jährige auf der Profitour bemerkenswert konsequent bezeichnet – aufgrund all der Erfolge, aber auch wegen seiner unvergleichlichen Attitüde.

Immer gibt er 100 Prozent, nie ist er zufrieden: Andy Murray in seinem Element. Foto: Getty

«Sir Andy Murray» – 2017 wurde er zum Ritter geschlagen – hadert auch am Freitagabend, wie er das eigentlich immer tut, er, dieser Tennisenthusiast, dem nichts ferner liegt, als einen Punkt abzuschenken. Im Grunde aber laufen die Dinge für den Routinier gerade sehr gut. Gegen Stricker feiert er den achten Sieg in Folge.

6:7, 5:7 verliert der 20-Jährige aus Grosshöchstetten. Im zweiten Satz vermag er mit Break vorzulegen, gibt dieses aber unverzüglich wieder her. Fortan kämpft der Linkshänder mit körperlichen Problemen, gleich zweimal eilt der Physiotherapeut auf den Platz: Allem Anschein nach hat sich der Jungprofi im Rücken einen Nerv eingeklemmt.

«He has a really good game»

Strickers Aufschlag ist an jenem Tag nicht so effektiv, wie er das auch schon war. Sein letztes Servicespiel gibt er zu null ab. Für seinen Auftritt wird er danach dennoch gelobt. Beim Handshake am Netz macht ihm Murray ein erstes Kompliment, wofür sich Stricker artig mit «Thank you» bedankt. Später während des Platzinterviews bezeichnet der Brite den Berner als einen der besten jungen Spieler weltweit.

«He has a really good game», sagt Murray; Stricker verfüge über starke Schläge von der Grundlinie und über ein tolles Händchen am Netz. Der Routinier spricht von einem sehr engen Match und davon, dass er eben seine beste Darbietung der letzten beiden Wochen gezeigt habe.

Die Rasensaison geniesst beim 36-Jährigen Priorität. In Wimbledon – das wohl prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt hat er zweimal gewonnen – möchte er noch mal gross aufspielen. Seit er sich ab 2017 gleich mehreren Hüftoperationen hat unterziehen müssen, gehört er nicht mehr zur absoluten Weltspitze. An seinem Lieblingsevent aber traut er sich einiges zu, wie er jüngst wiederholt festhielt.

Murray jubelt über seinen achten Sieg in Folge. Foto: Getty

Auch Stricker liegt das Spiel auf Rasen; vermutlich handelt es sich hierbei inzwischen um seine beste Unterlage. Im Gegensatz zum 16 Jahre älter Schotten wird er aber durch die Qualifikation gehen und dabei drei Spiele gewinnen müssen.

