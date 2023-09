Tennis-Serie «Break Point» – Ein Ex-Wacker-Thun-Spieler glänzt in einer Netflix-Doku Ratko Tomljanovic gilt als vielleicht bester ausländischer Feldspieler in der Geschichte des Berner Handballclubs. Heute brilliert er in anderer Rolle. Adrian Horn

Begleitet seine Tochter Ajla auf der Tennis-Tour: Ratko Tomljanovic. Foto: Instagram (Ajla Tomljanovic)

Als sich Ajla Tomljanovic für den Wimbledon-Achtelfinal qualifiziert, hat ihr Vater ein Problem. Auch für die Hotelbuchungen ist er zuständig, und gerade muss er der Tennisspielerin beibringen, dass sie noch gar kein Zimmer hat, in dem sie die Nacht verbringen könnte. Es sei nicht so, dass er nicht an den Erfolg seiner Tochter geglaubt habe, sagt er in die Kameras, «ich wollte nur Geld sparen».