Versammlung in Steffisburg – Temporeduktion im Flühli ist unwahrscheinlich 50 Mitglieder des Flühlileistes diskutierten an der Versammlung primär über den Verkehr. Bald soll ein Flüsterbelag auf der Flühlistrasse eingebaut werden.

Auch in Steffisburg wünschen sich einige Anwohnerinnen und Anwohner Tempo 30 (Symbolbild aus Thun). Foto: Michael Gurtner

Das wichtigste Thema an der Hauptversammlung des Flühlileistes im Schnittweierbad war der Verkehr, wie in einer Mitteilung des Leistes zu lesen ist. Eine im Sommer 2021 eingereichte Petition mit 250 Unterschriften hat mehr Sicherheit und weniger Lärm im Flühli gefordert. Der Gemeinderat habe, gestützt auf die Sicherheitskommission, geantwortet, dass die Gemeinde beim Kanton keine Temporeduktion beantragen wolle.

Die zuständige Gemeinderätin, Bettina Joder Stüdle (SP), informierte die Versammlung über die gegenwärtigen Bestrebungen der Gemeinde zur Einführung von Tempo 30 in Steffisburg und stellte in Aussicht, dass sich die Kommission an der nächsten Sitzung nochmals mit der Thematik befassen werde – «ohne der Versammlung grosse Hoffnungen auf eine Temporeduktion auf dem Flühli zu machen», wie es weiter heisst. Der Kanton habe jedoch zugesichert, auf der Flühlistrasse bald einen Flüsterbelag einzubauen.

Mit grosser Mehrheit haben die 50 Anwesenden dem Vorstand den Auftrag erteilt, das Thema Sicherheit auf dem Flühli weiter zu verfolgen. Ebenfalls mit grossem Mehr lehnte es die Versammlung ab, eine Temporeduktion zu fordern.

Durch die Versammlung und die üblichen Traktanden, Jahresbericht und Jahresrechnung 2022 sowie Jahresplan und Budget 2023, führte der Vorsitzende Bruno Grossniklaus. Drei Vereinsanlässe für das Jahr 2023 stehen fest: Brunch auf dem Bauernhof, Kerzenziehen und Besuch vom Samichlous.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.