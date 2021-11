Verkehrsprobleme in Thun – Temporäres Tempo 30, Ampeln und Verkehrsdienste Das Verkehrsforum Thun hat diverse Sofortmassnahmen zur Verbesserung der Stausituation beschlossen. Zum Einsatz kommen unter anderem Verkehrsdienste und temporäres Tempo 30. Gabriel Berger UPDATE FOLGT

Die Delegierten des Verkehrsforums Thun haben am Montagabend diverse Sofortmassnahmen gegen die regelmässigen Stausituationen am rechten Thunerseeufer beschlossen. Die Entscheide seien «einstimmig», aber «nach intensiven Diskussionen» erfolgt, schreibt die kantonale Baudirektion in einer Medienmitteilung vom Mittwochvormittag.

Unter den Anwesenden habe Einigkeit geherrscht, dass Massnahmen am rechten Seeufer Priorität hätten. Das Hauptproblem auf der Hofstettenstrasse stadteinwärts (und teilweise darüber hinaus) sind die unberechenbar gewordenen Reisezeiten und die Staus am späteren Nachmittag. Die getroffenen Entscheide betreffen daher auch das tägliche Zeitfenster von 15 bis 18 Uhr.

Ampeln bei Bushaltestellen

Konkret soll «voraussichtlich ab Dezember» an den Kreiseln Lauitor und Schlossberg ein Verkehrsdienst dafür sorgen, «dass der Verkehr vom rechten Seeufer ausreichend abfliessen kann». Weiter ist vorgesehen, bis Anfang Februar die Bushaltestellen stadteinwärts mit Ampeln zu bestücken. Damit soll der Verkehr hinter dem Bus kurzzeitig zurückgehalten werden, so dass er an derselben Stelle wieder in die Kolonne einfädeln kann und weniger grosse Zeitverluste einfährt. Die wartenden Fahrzeuge könnten rasch wieder aufschliessen und dadurch kaum zusätzliche Zeit verlieren, hält der Kanton fest.

«Dadurch reduziert sich wie auf der Autobahn der ‹Handorgeleffekt› und damit die Bildung von Stau.» Aus der Medienmitteilung des Kantons, zur Einführung von temporärem Tempo 30

Eine weitere Massnahme ist, dass zwischen 15 und 18 Uhr ungefähr ab dem Bellevue in Hilterfingen bis zum Lauitorkreisel die Fahrgeschwindigkeit mit Drehtafeln auf 30 km/h beschränkt wird. «Dadurch reduziert sich wie auf der Autobahn der ‹Handorgeleffekt› und damit die Bildung von Stau», heisst es in der Mitteilung. Um an den Wochenenden Ausweichverkehr von der A8 zu vermeiden, kommen überdies Signalisationstafeln auf der Autobahn und eine Stauanzeige in Interlaken Neuhaus zum Einsatz – ergänzt mit Massnahmen der Gemeinden zum Schutz der Wohnquartiere. Auch diese Neuerungen sollen bis spätestens Anfang Februar umgesetzt werden. «Die Kosten betragen rund 400'000 Franken und werden durch den Kanton finanziert», hält die Baudirektion fest.

Erfolgskontrolle im Mai 2022

Alle erwähnten Massnahmen gelten vorerst provisorisch. Falls sich die erwartete Wirkung einstellt, sollen sie später jedoch definitiv «in Form von verkehrsgesteuerten Lichtsignalanlagen und Wechselsignalisationen» installiert werden. Ob die erhoffte Wirkung eintritt, lässt der Kanton «von Ende Februar bis Ende März 2022» überprüfen. So seien die Messungen mit jenen Erhebungen vom März 2018 vergleichbar, als der Bypass Thun-Nord noch ohne Einbahnregime in Betrieb gewesen sei.

Die Forums-Delegierten haben sich darauf geeinigt, dass die Sofortmassnahmen dann als erfolgreich angesehen werden, wenn die Reisezeiten auf dem Abschnitt Bächimatt–Lauitor auf das Niveau von 2017/2018 zurückgehen, also in der Zeit ohne Einbahnregime. «Im Mai 2022 werden die Delegierten des Runden Tischs die Wirkung der Sofortmassnahmen diskutieren», schreibt der Kanton.

