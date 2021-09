Verkehrsrichtplan Heimberg – Tempo-30-Zonen und bessere Bushalte Der Gemeinderat will in der ganzen Gemeinde Tempo-30-Zonen einführen. Dafür wird dem Souverän ein Kredit von 475’000 Franken beantragt. Andreas Tschopp

Direkt bei der Einmündung des Aarhölzliwegs befindet sich heute die Bushaltestelle Richtung Thun (links im Bild). Diese soll nun zusammen mit jener in die andere Fahrtrichtung etwas weiter vorne auf der Alpenstrasse erstellt werden. Foto: Andreas Tschopp

Tempo 30 gleicht heute in Heimberg einem Flickenteppich. Die Tempobeschränkung ist mancherorts streckenweise signalisiert und flächenmässig bisher erst in der Oberen Au und im Kaliforniquartier, wo sie zusammen mit dem benachbarten Steffisburg erlassen wurde. Jetzt soll das Tempolimit überall in der Agglomerationsgemeinde eingeführt werden abseits der Hauptverkehrsachsen Bern- und Gurnigelstrasse. Denn der Gemeinderat hat kürzlich die Umsetzung des Verkehrsrichtplans beschlossen, der 2018 erlassen und 2019 vom Kanton genehmigt wurde.

Neben der Einführung von Tempo-30-Zonen im weiteren Gemeindegebiet sind die Regelung der Parkierung auf den Quartierstrassen und die Anlage hindernisfreier Bushaltestellen auf der Strecke der STI-Buslinie 3 vorgesehen. Von erster Priorität dabei ist die Haltestelle Aarhölzliweg. Die liegt in Fahrtrichtung Thun heute direkt bei der Einmündung des Wegs in die Alpenstrasse.