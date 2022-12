Gemeindeversammlung Uttigen – Tempo 30 ist vom Tisch Das Verdikt war deutlich: Der Souverän will kein Tempo 30 im Dorf. Der Gemeinderat verzichtet nun auf das Ausarbeiten eines Verkehrsrichtplans. Stefan Kammermann

In Uttigen gilt auch weiterhin Tempo 50. Foto: Patric Spahni

Die Diskussionen kamen an der Gemeindeversammlung in Uttigen am Mittwochabend erst gegen Schluss in Fahrt. Dabei ging es um eine Konsultativabstimmung. Der Gemeinderat wollte von den 95 Anwesenden, 6 Prozent der Stimmberechtigten, wissen, ob er das Erarbeiten eines Verkehrsrichtplans für das Dorf in Auftrag geben soll.