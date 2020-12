Verkehr in Langnau – Tempo 30 im Dorf rückt näher An der letzten Parlamentssitzung dieses Jahres geht es um ein Thema, das die Politik schon jahrelang beschäftigt: Der Verkehrsrichtplan soll endlich umgesetzt werden. Susanne Graf

Dass auf der engen Viehmarktstrasse künftig nicht mehr Tempo 50 gelten soll, ist unbestritten. Thomas Peter

Wäre alles wie am Schnürchen gelaufen, würde schon seit vier Jahren nur noch mit Tempo 30 im Langnauer Dorfzentrum herumgefahren. Aber es lief eben nicht so, wie sich das der Gemeinderat im Februar 2015 vorgestellt hatte. Damals startete er die öffentliche Mitwirkung zum Verkehrsrichtplan. 166 Stellungnahmen mussten analysiert werden, was für eine Verzögerung sorgte und auch einen Nachkredit nötig machte.

Seit Februar 2019 ist der Richtplan nun aber in Kraft. Schon länger zieht das Thema Verkehr empfindlich am Geduldsfaden der SP. Sie wartet sehnlich darauf, dass von den 200 definierten Massnahmen endlich etwas umgesetzt wird. Insbesondere drängt sie auf eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf den Gemeindestrassen im Dorf. Vom Gemeinderat her stand die Idee im Raum, dies in kleinen Schritten nach und nach zu realisieren.