Herr Bucheli, wohin ist der Winter verschwunden?

Er hat sich weit in den Norden zurückgezogen, selbst in Südschweden ist Schnee momentan Mangelware. Die Frostgrenze liegt am Sonntag etwa beim 60. Breitengrad, also ungefähr auf der Linie von Helsinki über Oslo bis zum Südzipfel von Grönland. Südlich davon haben wir den Jahreswechsel in vielen Gebieten Europas bei rekordmässiger Wärme gefeiert.