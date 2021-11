Eisige Nacht in der Schweiz – Temperaturen fallen unter Null Am frühen Morgen sind die Temperaturen in einigen tieferen Lagen unter den Gefrierpunkt gerutscht. In den Bergen wurde es richtig kalt.

Kaltes Erwachen: Auch in tieferen nebelfreien Gebieten rutschten die Temperaturen unter die Nullgradgrenze. (Symbolbild) Foto: Alexandra Wey (Keystone)

In der Nacht auf Sonntag sanken die Temperaturen in der Schweiz auch in tieferen Regionen unter Null. Richtig frostig wurde es aber erneut in den Bergen, zum Beispiel auf der Glattalp SZ auf 1885 Metern über Meer mit -24 Grad.

Vor allem in höheren Alpentälern mit Schnee seien am frühen Morgen die tiefsten Temperaturen gemessen worden, teilte Meteonews am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. So gab es in Samedan GR auf 1705 M.ü.M -17,9 Grad, in Buffalora GR auf 1970 M.ü.M -16 Grad und in Andermatt UR auf 1442 M.ü.M -15,5 Grad.

Aber auch in tieferen nebelfreien Gebieten rutschten die Temperaturen unter die Nullgradgrenze: So wurde in Schiers GR auf 660 Metern über Meer ein Tiefstwert von -5,3 Grad gemessen, in Thierachern BE auf 570 Metern -4,8 Grad und in Ebnat-Kappel SG auf 620 Metern -4,3 Grad. In Bern-Belpmoos gab es -4 Grad, in Emmen -3 und in Freiburg noch -2,6 Grad.

SDA/aru

