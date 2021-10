Tellspiele in Matten – Tellfamilie braucht neue Mitglieder Der Tellspielverein bereitet sich auf die Saison 2022 vor. Marketingchef Dany Rhyner spricht über Muni, Reitenlernen und Casting. Es geht darum, genug Personal zu finden. Anne-Marie Günter

Volle Ränge, volle Besetzung auf der Bühne: So wie an der Vorstellung für den Switzerland Travel Mart wünscht sich Marketingchef Dany Rhyner die Tellspiele. Foto: PD

«Die Bereitschaft und die Begeisterung bei den Mitspielenden waren gross», sagt Marketingchef Rhyner, der ad interim auch die Spielleitung übernommen hat. Alle kamen, Sprechrollenträgerinnen und -träger, Pferde, Kühe. Und Walter Balmer aus Wilderswil brachte sogar seinen neuen Muni mit.

Es war lange Jahre so Brauch, dass ein eindrücklicher Simmentaler Stier zumindest an der Premiere über den Kiesplatz vor den Holzhäusern geführt wird, in denen scheinbar Wilhelm Tell, die Familie Stauffacher, Walter Fürst und der Freiherr von Attinghausen wohnen. Scheinbar, weil die Häuser nur Kulisse sind. Allerdings eine doch festgemauerte Kulisse, die den Spielraum für neuartige Regieideen ziemlich begrenzt.