Erste Folgen der Facebook-Panne – Telegram hat seit Montag 70 Millionen neue Nutzer Nach dem Ausfall von Facebook und Whatsapp verzeichnet der Messengerdienst einen Rekord-Nutzer-Zuwachs.

Telegram – bekannt als abhörsichere und unabhängige Kurznachrichten-App – profitiert von der Facebook-Panne. Foto: Tamedia

Der Messengerdienst Telegram hat nach der grossen Facebook-Panne vom Montag einen Rekord-Zuwachs an Nutzern verzeichnet. 70 Millionen neue Nutzer hätten sich binnen eines Tages bei dem Dienst angemeldet, schrieb Gründer Pawel Durow am Dienstag in seinem Telegram-Kanal.

Facebook sowie die ebenfalls zu dem Konzern gehörenden Dienste Instagram und Whatsapp waren am Montag rund sieben Stunden lang ausgefallen. Facebook machte eine fehlerhafte Neukonfiguration von Routern für den Totalausfall der Plattformen verantwortlich und entschuldigte sich bei den Nutzern.

SDA/oli

