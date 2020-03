Falscher Polizist – Telefonbetrügerin bei Geldübergabe verhaftet Am Montag forderte ein angeblicher Polizist von einer Seniorin aus dem Kanton Bern am Telefon 15'000 Franken für polizeiliche Ermittlungen zu Einbrüchen. Die mutmassliche Betrügerin konnte bei der Geldübergabe verhaftet werden.

Seit Anfang Jahr wurden der Kantonspolizei Bern 25 Fälle von Telefonbetrug gemeldet (Symbolbild). Bild: APF



Am Montag ging der Kantonspolizei Bern eine mutmassliche Telefonbetrügerin ins Netz. Eine Seniorin hatte verdächtige Anrufe gemeldet. Ein Mann hatte sich am Telefon als Polizist ausgegeben, von polizeilichen Ermittlungen zu Einbruchdiebstählen berichtet und zur Sicherheit die Übergabe von 15'000 Franken gefordert.

Wie die Polizei in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, sei es gelungen, die mutmassliche Betrügerin am gleichen Tag bei der vermeintlichen Geldübergabe zu verhaften. Die 39-Jährige befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Letzte Wochen wurden der Polizei zwei ähnliche Vorfälle gemeldet. Am 25. Februar wurde eine Frau aus Sundlauenen (Gemeinde Beatenberg) in mehreren Telefonaten von sogenannten Staatsanwälten gebeten, 12'000 abzuheben und in ihrem Milchkasten zu deponieren, was sie auch tat. Am 27. Februar kam eine Frau aus Zollikofen der telefonischen Aufforderung von eine sogenannten Sicherheitsbeauftragten nach, Geld in ihrem Milchkasten zu deponieren. Beide Täterschaften sind bislang unbekannt, wie die Polizei weiter schreibt.

Seit Anfang Jahr gingen bei der Kantonspolizei Bern insgesamt 25 Meldungen zu Telefonbetrug in verschiedenen Formen ein. Um sich dafür zu schützen, hat die Polizei folgende Tipps herauszugeben.

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie Unbekannte dazu bringen wollen, Bargeld abzuheben, zu zahlen und Geld oder Wertsachen zu übergeben oder zu hinterlegen.

- Beenden Sie ein solches Telefonat, legen Sie auf und melden Sie den verdächtigen Anruf der Polizei.

- Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten, Passwörter oder Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Sprechen Sie mit älteren Personen in ihrem Umfeld darüber und geben Sie

die Warnung weiter.

( sih )