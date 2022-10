170’000 Franken erbeutet – Telefonbetrüger im Kanton Bern aktiv Mit «Schockanrufen» von falschen Polizisten erbeuten Betrüger auch im Kanton Bern hohe Summen. Die Polizei rät zu Misstrauen

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen. (Symbolbild/Archiv) Foto: Ela Çelik

Derzeit sind im Kanton Bern vermehrt Telefonbetrüger aktiv, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Seit dem 17. Oktober seien 50 Meldungen über solche Anrufe eingegangen. In vier Fällen hätten die Täter insgesamt 170’000 Franken sowie Wertsachen erbeutet.

Dabei geben sich die Täter als Polizisten aus. Sie sprechen zum Teil deutsch, häufig aber auch italienisch. Die falschen Polizisten behaupten, eine nahestehende Person sei in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und in Polizeigewahrsam. Damit die Person freikomme, sei eine Zahlung notwendig. Dabei bieten sie an, dass jemand den entsprechenden Betrag oder Wertgegenstände vor Ort abholen komme.

Die Kantonspolizei warnt in ihrer Mitteilung davor, niemals Schmuck oder Bargeld an unbekannte Personen zu übergeben. Zudem rät sie zu Misstrauen, wenn fremde Personen Geld fordern. Betroffene sollen sich auch von «beunruhigenden oder dramatischen Schilderungen» nicht verunsichern lassen.

zec

Fehler gefunden?Jetzt melden.