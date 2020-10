A8-Verzweigung Interlaken-Ost – Teilsperrung und Umleitung Bei der Verzweigung Interlaken-Ost stehen diverse Arbeiten auf der Verbindungsrampe von Spiez her nach Interlaken-Ost/Ringgenberg an. Die Rampe muss dazu drei Tage lang gesperrt werden.

Sperrung der Ausfahrt Interlaken-Ost: Die betroffene Verbindungsrampe ist eingezeichnet. Grafik: PD

Auf der A8 in der Umgebung von Interlaken sind aktuell diverse Arbeiten im Gang. Sie können grösstenteils unter Verkehr erfolgen, die A8 bleibt in der Regel offen, teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) mit. Bei der Verzweigung Interlaken-Ost jedoch kommt es nun zu einer Teilsperrung. «Auf der Verbindungsrampe von Spiez her in Richtung Interlaken-Ost/Ringgenberg sind die Platzverhältnisse sehr knapp. Deshalb sind verschiedene Arbeiten nicht unter Verkehr zu bewältigen», so das Astra.

Aktuell steht der Ersatz von Schächten und Fahrbahnübergängen an. Dazu muss die Rampe während insgesamt circa drei Tagen gesperrt werden. Die Sperrung ist vorgesehen für Montag, 12. Oktober, 7.30 Uhr, bis Donnerstag, 15. Oktober, circa 5 Uhr. Der Verkehr wird über die Kantonsstrassen umgeleitet. «Wer von Spiez respektive Interlaken-West her Richtung Interlaken-Ost oder Ringgenberg fahren möchte, muss die A8 bereits in Wilderswil verlassen und von dort über die signalisierte Umleitung nach Interlaken-Ost fahren», so das Astra. Die nächste Möglichkeit, die A8 zu verlassen, bietet sich sonst erst in Iseltwald. «Sollte sich die Witterung extrem verschlechtern, würden die Sperrungen verschoben.»

pd/cb